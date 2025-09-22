Ричмонд
В Новосибирске арестовали четверых мужчин по делу о сбыте оружия

Их подозревают в продаже огнестрела и боеприпасов на территории города.

Источник: Комсомольская правда

Железнодорожный районный суд Новосибирска отправил под арест четверых мужчин, которых обвиняют в незаконном сбыте оружия и боеприпасов. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 222 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.

По версии следствия, жители города в разные периоды 2025 года занимались продажей оружия и боеприпасов в Октябрьском районе. Суд рассмотрел ходатайство следствия и постановил заключить фигурантов под стражу: Сергея Петросяна — до 14 ноября, Алексея Мартынюка и Егора Холопова — до 16 ноября, Александра Блинова — до 17 ноября.

Постановления пока не вступили в законную силу.