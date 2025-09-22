В Новосибирске арестовали четверых мужчин по делу о сбыте оружия

По версии следствия, жители города в разные периоды 2025 года занимались продажей оружия и боеприпасов в Октябрьском районе. Суд рассмотрел ходатайство следствия и постановил заключить фигурантов под стражу: Сергея Петросяна — до 14 ноября, Алексея Мартынюка и Егора Холопова — до 16 ноября, Александра Блинова — до 17 ноября.