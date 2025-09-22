Ричмонд
В Омске ищут свидетелей инцидента с похищением ребёнка

Правоохранительные органы просят всех, кто обладает информацией, немедленно связаться с полицией.

Источник: Om1 Омск

В Омске ищут свидетелей инцидента, произошедшего в начале сентября этого года, когда мужчина попытался увести чужого ребёнка в подъезд жилого дома. Правоохранительные органы просят всех, кто обладает информацией, немедленно связаться с полицией.

Следственные органы обращаются к троим мужчинам, ставшим свидетелями инцидента, а также к любому другому лицу, имеющему важные сведения для расследования. Они просят позвонить по телефону доверия 395−506 или на линию «Ребёнок в опасности!» по номеру 123.

Напомним, инцидент произошёл во дворе дома на улице 70 лет Октября, 22/1. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошёл к четырёхлетнему мальчику, игравшему с мячом, и, несмотря на его плач, попытался увести его в подъезд. Плач ребёнка и крики его бабушки привлекли внимание прохожих, которые сразу вмешались и предотвратили противоправные действия.