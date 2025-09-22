В Омске ищут свидетелей инцидента с похищением ребёнка

Напомним, инцидент произошёл во дворе дома на улице 70 лет Октября, 22/1. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошёл к четырёхлетнему мальчику, игравшему с мячом, и, несмотря на его плач, попытался увести его в подъезд. Плач ребёнка и крики его бабушки привлекли внимание прохожих, которые сразу вмешались и предотвратили противоправные действия.