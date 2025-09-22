В Минске пенсионерка узнала, что выиграла автомобиль и пошла в милицию. Подробности сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
В милицию Ленинского района обратилась 73-летняя жительница, которая приняла участие в сомнительном розыгрыше и потеряла деньги. Пенсионерка заметила в интернете рекламу, связанную с розыгрышем призов. Она заполнила заявку на участие.
«Спустя несколько дней через мессенджер ей сообщили, что она выиграла автомобиль, дорогой мобильный телефон и деньги», — рассказали в милиции.
В ведомстве добавили, что у пожилой минчанки попросили заранее оплатить пересылку, а также налог. Как только пенсионерка перевела 2500 рублей, с нем перестали выходить на связь.
Кроме того, 40-летняя жительница Минска намеревалась вступить в конкретную группу в месседжере. Перед этим ее попросили подписаться на несколько других рекламных каналов. В одном из них минчанка заметили объявление о розыгрыше денег. Она приняла участие и получила сообщение про выигрыш. У нее также попросили оплатить заранее пересылку и налог. Как только минчанка перевела 130 рублей, с ней перестали выходить на связь. По указанным фактам было заведено уголовные дела.
Тем временем МВД Беларуси запустило чат-бот в Telegram для связи с милицией.
Кстати, ГАИ предупредила о крупной проверке водителей автобусов и маршруток в Минске.
Ранее белорусские врачи рассказали о таблетках от давления: в какое время суток принимать, почему приходится долго подбирать и принимать сразу несколько, как снизить давление без лекарств.