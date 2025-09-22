В Минске пенсионерка узнала, что выиграла автомобиль и пошла в милицию

Кроме того, 40-летняя жительница Минска намеревалась вступить в конкретную группу в месседжере. Перед этим ее попросили подписаться на несколько других рекламных каналов. В одном из них минчанка заметили объявление о розыгрыше денег. Она приняла участие и получила сообщение про выигрыш. У нее также попросили оплатить заранее пересылку и налог. Как только минчанка перевела 130 рублей, с ней перестали выходить на связь. По указанным фактам было заведено уголовные дела.