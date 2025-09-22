Суд приговорил фигурантов дела о «Мистере сидре» к восьми и девяти годам колонии

Айрапетяна и Гусейнова признали виновными в сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК). Исковые требования потерпевших и их родственников подлежат удовлетворению в полном или частичном объеме. Прокурор запрашивал для них по девять лет и девять месяцев колонии общего режима.