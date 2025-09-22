Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутском районе шесть подростков пострадали в аварии

14-летний парень взял без спроса ключи от машины своего отца.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутском районе шесть подростков пострадали в аварии, виновником которой стал один из них. ДТП произошло около 23 часов на 66 километре дороги Иркутск-Большое Голоустное. Как сообщили КП-Иркутск в городской Госавтоинспекции, за рулем автомобиля «Лада 2107» был 14-летний подросток. Он не справился с управлением и съехал в кювет.

— Несовершеннолетний водитель и пятеро его друзей, которым от 14 до 15 лет, получили травмы. Известно, что юный нарушитель взял ключи от машины без спроса, — уточнили в пресс-службе полиции.

Автоинспекторы привлекли отца подростка к административной ответственности. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей. Транспортное средство отправили на специализированную стоянку. Прокуратура проконтролирует проверку по данному инциденту.