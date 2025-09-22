В Иркутском районе шесть подростков пострадали в аварии, виновником которой стал один из них. ДТП произошло около 23 часов на 66 километре дороги Иркутск-Большое Голоустное. Как сообщили КП-Иркутск в городской Госавтоинспекции, за рулем автомобиля «Лада 2107» был 14-летний подросток. Он не справился с управлением и съехал в кювет.