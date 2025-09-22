Супружеская пара погибла на пожаре в Минском районе

По данным ведомства, сообщение о том, что в указанном населенном пункте по ул. Узлесной горит жилой дом, поступило спасателям в 12:04.
Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС обнаружили погибшими хозяйку дома 1961 г.р. и ее супруга 1960 г.р. — оба пенсионеры.
«В результате пожара огнем повреждены имущество, стены и потолочное покрытие жилой комнаты размерами 4×4 м, закопчены имущество и стены в помещениях первого этажа дома», — говорится в сообщении ведомства.
Причины пожара и гибели устанавливаются.