В Усольском районе водитель «Toyota Voltz» погиб, столкнувшись с внедорожником

В Усольском районе водитель «Toyota Voltz» погиб в ДТП, столкнувшись с внедорожником. Авария произошла утром в районе деревни Кочерикова. Как сообщили КП-Иркутск в полиции, инспекторы выяснили, что водитель Тойоты выезжал со второстепенной дороги на нерегулируемый перекресток.