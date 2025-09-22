В Усольском районе водитель «Toyota Voltz» погиб, столкнувшись с внедорожником

В Усольском районе водитель «Toyota Voltz» погиб в ДТП, столкнувшись с внедорожником. Авария произошла утром в районе деревни Кочерикова. Как сообщили КП-Иркутск в полиции, инспекторы выяснили, что водитель Тойоты выезжал со второстепенной дороги на нерегулируемый перекресток.
— Автомобилист по правилам должен был пропустить внедорожник «Toyota Fortuner», но не сделал этого, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
В результате столкновения 68-летний нарушителей умер по пути в больницу. Водителю внедорожника также потребовалась помощь врачей. По данному происшествию проводится проверка.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Иркутском районе шесть подростков пострадали в аварии.