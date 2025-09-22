Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Усольском районе водитель «Toyota Voltz» погиб, столкнувшись с внедорожником

Мужчина нарушил правила дорожного движения при выезде со второстепенной дороги.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усольском районе водитель «Toyota Voltz» погиб в ДТП, столкнувшись с внедорожником. Авария произошла утром в районе деревни Кочерикова. Как сообщили КП-Иркутск в полиции, инспекторы выяснили, что водитель Тойоты выезжал со второстепенной дороги на нерегулируемый перекресток.

— Автомобилист по правилам должен был пропустить внедорожник «Toyota Fortuner», но не сделал этого, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

В результате столкновения 68-летний нарушителей умер по пути в больницу. Водителю внедорожника также потребовалась помощь врачей. По данному происшествию проводится проверка.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Иркутском районе шесть подростков пострадали в аварии.