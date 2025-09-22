9-летнего мальчика нашли в курятнике в Усть-Каменогорске

Как сообщает пресс-служба ведомства, в полицию обратилась обеспокоенная женщина с сообщением о пропаже своего 9-летнего сына.
«По словам матери, ребенок покинул дом и ушел в неизвестном направлении. Мальчик имеет особенности в развитии, что придавало ситуации дополнительную тревожность», — отметили в ДП ВКО.
На поиски ребенка незамедлительно ориентировали все силы полиции: экипажи патрульной службы, пешие наряды, а также кинолога со служебной собакой. С помощью камер видеонаблюдения удалось установить, что мальчик направился на соседнюю улицу.
Спустя полчаса после поступления обращения кинолог Ерназ Назыроллаев обнаружил его в курятнике одного из частных домов.
«Здоровью и жизни мальчика ничего не угрожает, он передан родителям», — отметили в ведомстве.