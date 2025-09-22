Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

9-летнего мальчика нашли в курятнике в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске 9-летнего мальчика, ушедшего из дома в неизвестном направлении, с помощью полицейских нашли в курятнике на соседней улице, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП ВКО.

Источник: ДП ВКО

Как сообщает пресс-служба ведомства, в полицию обратилась обеспокоенная женщина с сообщением о пропаже своего 9-летнего сына.

«По словам матери, ребенок покинул дом и ушел в неизвестном направлении. Мальчик имеет особенности в развитии, что придавало ситуации дополнительную тревожность», — отметили в ДП ВКО.

На поиски ребенка незамедлительно ориентировали все силы полиции: экипажи патрульной службы, пешие наряды, а также кинолога со служебной собакой. С помощью камер видеонаблюдения удалось установить, что мальчик направился на соседнюю улицу.

Спустя полчаса после поступления обращения кинолог Ерназ Назыроллаев обнаружил его в курятнике одного из частных домов.

«Здоровью и жизни мальчика ничего не угрожает, он передан родителям», — отметили в ведомстве.