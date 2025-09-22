Трамваи задерживаются из-за машины на путях в 4-м Рощинском проезде

Ранее 3 человека получили травмы в Санкт-Петербурге после того, как легковой автомобиль вылетел на тротуар. МВД предварительно установило, что мужчина 1986 года рождения, находившийся за рулем автомобиля Kia K5, при проезде перекрестка на красный сигнал светофора столкнулся с Renault Sandero. После этого он наехал на пешеходов, стоящих на тротуаре.