15-летнего подростка арестовали в Москве из-за поджога ж/д путей

Следствие установило, что местом преступления стал 15-й километр железнодорожного перегона между станциями Бирюлево-Товарная и Чертаново Павелецкого направления Московской железной дороги. При этом подросток фиксировал происходящее на камеру мобильного телефона. После совершения поджога он скрылся. Как выяснилось, эти действия он совершил ради незначительного денежного вознаграждения, которое ему обещал незнакомец в одном из мессенджеров.