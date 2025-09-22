15-летнего подростка арестовали в Москве из-за поджога ж/д путей

В Москве 15-летний подросток обвиняется в совершении террористического акта. По данным следствия, 16 сентября 2025 года он поджег объект транспортной инфраструктуры на железнодорожной сети. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.
Следствие установило, что местом преступления стал 15-й километр железнодорожного перегона между станциями Бирюлево-Товарная и Чертаново Павелецкого направления Московской железной дороги. При этом подросток фиксировал происходящее на камеру мобильного телефона. После совершения поджога он скрылся. Как выяснилось, эти действия он совершил ради незначительного денежного вознаграждения, которое ему обещал незнакомец в одном из мессенджеров.
Благодаря совместной работе сотрудников областного управления ФСБ России и транспортной полиции, подозреваемого удалось быстро установить и задержать. По представлению следователя Западного МСУТ СК России суд заключил его под стражу. Подросток полностью признал вину, раскрыв детали совершенного злодеяния.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также ведется работа по выявлению возможных организаторов или пособников.
Следственный комитет Российской Федерации напоминает: за террористические преступления предусмотрено суровое наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы. Правоохранительные органы призывают граждан, особенно подростков, быть предельно осторожными при общении в интернете, чтобы не поддаться на уловки и провокации злоумышленников.