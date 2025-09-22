Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При атаке БПЛА на Крым пострадали российские и белорусские туристы

Среди пострадавших при ночной атаке беспилотников ВСУ на поселок Форос в Крыму оказались не только российские, но и белорусские граждане. Об этом сообщила в Telegram-канале глава города Ялты Янина Павленко.

Источник: РИА "Новости"

Детей среди раненых нет. Пострадавших доставили в Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА России. На лечение поступили 13 человек. Семь из них находятся в состоянии средней тяжести. Четверо — в тяжелом состоянии. Сейчас решается вопрос о дальнейшей транспортировке одного из пациентов силами санавиации.

Удары беспилотников пришлись на береговую линию Фороса. Повреждены объекты санатория «Форос» и здание школы. Погибли три человека.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил в Telegram-канале, что семьям погибших при налете БПЛА выплатят до 1,5 млн руб. Пострадавшие получат от 300 тыс. до 600 тыс. руб.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше