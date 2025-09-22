СК назвал терактом обстрел ВСУ в Форосе в Крыму

Под атаку попал поселок городского типа Форос. Во время удара погибли три местных жителя, еще 16 получили ранения, рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.
Удар был нанесен беспилотниками, которые были оснащены «фугасными боезарядами». Взрывы прогремели «в курортной зоне, где нет никаких военных объектов», сообщало Минобороны России.
В Минобороны сообщили, что была атакована курортная зона. Повреждения получили несколько объектов территории санатория. Кроме того, пострадала школа, сообщал глава Крыма Сергей Аксенов. Самые сильные разрушения — в актовом зале, там разбиты стекла, часть здания почти разрушена, а двор завален осколками и обломками. Пожар начался в 20 часов по московскому времени.
В школе обучаются более 200 детей, однако в воскресенье вечером там никого из детей не было. Советник главы республики Олег Крючков позднее уточнил, что при атаке на школу получил ранения охранник. Кроме того, повреждена библиотека.
Как рассказали в Федеральном медико-биологическом агентстве России, в больницах сейчас лечатся 13 пациентов. Четверо из них в тяжелом состоянии, ранения средней тяжести получили семь человек, а двое пострадавших находятся в реанимации. Было прооперировано четыре человека.
Прокуратура Крыма сообщила, что взяла на особый контроль соблюдение прав граждан в связи с обстрелом ВСУ в Форосе. Она взаимодействует со всеми ведомствами для оказания помощи пострадавшим.
Вечером Минобороны отчиталось, что с 16:00 до 20:00 мск было перехвачено и сбито 22 беспилотника, из них 16 — над акваторией Черного моря и еще три — над Крымом.