Движение трамваев в 4-м Рощинском проезде восстановлено

«Восстановлено движение трамваев в 4-м Рощинском проезде», — говорится в материале.
Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что трамваи № 26 и 38 задерживались в 4-м Рощинском проезде из-за застрявшего на путях автомобиля.
В 4-м Рощинском проезде восстановлено движение трамваев, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
