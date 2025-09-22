Ричмонд
Движение трамваев в 4-м Рощинском проезде восстановлено

В 4-м Рощинском проезде восстановлено движение трамваев, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: Агентство «Москва»

«Восстановлено движение трамваев в 4-м Рощинском проезде», — говорится в материале.

Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что трамваи № 26 и 38 задерживались в 4-м Рощинском проезде из-за застрявшего на путях автомобиля.