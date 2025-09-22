Ричмонд
Житель Башкирии заплатит за нелегальных мигрантов 100 тысяч рублей

Суд рассмотрел уголовное дело о фиктивной постановке на учет иностранных граждан.

Источник: Башинформ

Суд установил, что подсудимый через личный кабинет портала «Госуслуги» подал электронные заявки на постановку на миграционный учет двух иностранцев и заполнил уведомления о прибытии граждан Армении по адресу принадлежащего ему жилого дома в Янаульском районе. Заполненные им заявления были направлены в отделение по вопросам миграции, где информация о прибытии иностранцев была внесена в электронную базу — Государственную информационную систему миграционного учета.

Фактически они по месту постановки на учет не пребывали и не проживали. Подсудимый свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал частично. С учетом установленных обстоятельств суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей в доход государства.