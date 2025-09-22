Расследование дела о взрыве бойлера в многоквартирном доме завершено в Приморье

Напоминаем, при взрыве люди не пострадали, но часть подъезда разворотило так, что возникли сомнения в дальнейшей пригодности квартир для проживания. Вред общедомовому имуществу оценён более чем в 1 миллион рублей.
Следствие пришло к выводу, что к разгерметизации корпуса электрического водонагревателя привёл некачественный ремонт оборудования — хозяин решил отремонтировать бойлер самостоятельно. Такая халатность кустарного мастера привела к «уничтожению и повреждению чужого имущества, совершённому общеопасным способом» (статья 168 УК РФ). Скоро ему передадут копию обвинительного заключения, и дело отправится в суд.
Дом № 6 по улице Шиферной, где произошёл взрыв, отремонтирован. Глава администрации Спасского района Олег Митрофанов в июле докладывал, что представители подрядчика и управляющей организации вместе с экспертами «Приморстройпроекта» провели приёмку ремонтных работ и пришли к заключению, что, несмотря на мелкие недочёты, безопасности жильцов ничего не угрожает. Мелкие недостатки вроде намокания стен и состояния электрической проводки устраняет управляющая организация.