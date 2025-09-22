Расследование дела о взрыве бойлера в многоквартирном доме завершено в Приморье

Дом № 6 по улице Шиферной, где произошёл взрыв, отремонтирован. Глава администрации Спасского района Олег Митрофанов в июле докладывал, что представители подрядчика и управляющей организации вместе с экспертами «Приморстройпроекта» провели приёмку ремонтных работ и пришли к заключению, что, несмотря на мелкие недочёты, безопасности жильцов ничего не угрожает. Мелкие недостатки вроде намокания стен и состояния электрической проводки устраняет управляющая организация.