Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

20 пожаров произошли в Иркутской области

Девять пожаров стали следствием неосторожного обращения с огнем.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В минувшие выходные в Иркутской области произошло 20 пожаров, девять из которых стали следствием неосторожного обращения с огнем. Одним из таких случаев стал инцидент в Братске, где в субботу днем в пятиэтажном доме на улице Баркова загорелась мебель в квартире на пятом этаже. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области.

— В субботу днем поступил звонок на номер 101 из 5-этажного дома на улице Баркова в Братске. В квартире на 5 этаже вспыхнула мебель, — рассказывают спасатели.

На место происшествия были направлены пять спецмашин и 13 специалистов МЧС России. Площадь возгорания составила один квадратный метр, и жильцам удалось самостоятельно потушить огонь до прибытия пожарных. В результате пожара повреждена мебель, а квартира закопчена по всей площади.

Предварительная причина возгорания — непотушенная сигарета.