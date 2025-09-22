20 пожаров произошли в Иркутской области

В минувшие выходные в Иркутской области произошло 20 пожаров, девять из которых стали следствием неосторожного обращения с огнем. Одним из таких случаев стал инцидент в Братске, где в субботу днем в пятиэтажном доме на улице Баркова загорелась мебель в квартире на пятом этаже. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области.