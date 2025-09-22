20 пожаров произошли в Иркутской области

В минувшие выходные в Иркутской области произошло 20 пожаров, девять из которых стали следствием неосторожного обращения с огнем. Одним из таких случаев стал инцидент в Братске, где в субботу днем в пятиэтажном доме на улице Баркова загорелась мебель в квартире на пятом этаже. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области.
— В субботу днем поступил звонок на номер 101 из 5-этажного дома на улице Баркова в Братске. В квартире на 5 этаже вспыхнула мебель, — рассказывают спасатели.
На место происшествия были направлены пять спецмашин и 13 специалистов МЧС России. Площадь возгорания составила один квадратный метр, и жильцам удалось самостоятельно потушить огонь до прибытия пожарных. В результате пожара повреждена мебель, а квартира закопчена по всей площади.
Предварительная причина возгорания — непотушенная сигарета.