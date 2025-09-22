Цистерна с газом, опрокинувшаяся в Приморье, не повреждена

ВЛАДИВОСТОК, 22 сен — РИА Новости. Специалисты не зафиксировали повреждения цистерны, перевозившей газ и опрокинувшейся на федеральной трассе в Приморье, сообщает краевое УМВД РФ.
В пресс-службе ФКУ ДСД «Дальний Восток» (подведомственное Росавтодору учреждение) ранее сообщили РИА Новости, что на месте опрокидывания газовоза работают сотрудники Госавтоинспекции и МЧС, в целях обеспечения безопасности движение по федеральной автомобильной дороге полностью закрыто. ДТП произошло в Михайловском районе на 627 км федеральной трассы А-370 «Уссури» Хабаровск — Владивосток. Организован объезд через поселок Новошахтинский.
«Произошло ДТП с участием автоцистерны, перевозившей газ… В результате ДТП водитель получил травмы и госпитализирован. Повреждений автоцистерны не зафиксировано», — говорится в сообщении.
По данным полиции, водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание машины. По факту ДТП проводится проверка.