Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цистерна с газом, опрокинувшаяся в Приморье, не повреждена

Цистерна с газом, опрокинувшаяся на трассе «Уссури» в Приморье, не повреждена.

Источник: Росгвардия

ВЛАДИВОСТОК, 22 сен — РИА Новости. Специалисты не зафиксировали повреждения цистерны, перевозившей газ и опрокинувшейся на федеральной трассе в Приморье, сообщает краевое УМВД РФ.

В пресс-службе ФКУ ДСД «Дальний Восток» (подведомственное Росавтодору учреждение) ранее сообщили РИА Новости, что на месте опрокидывания газовоза работают сотрудники Госавтоинспекции и МЧС, в целях обеспечения безопасности движение по федеральной автомобильной дороге полностью закрыто. ДТП произошло в Михайловском районе на 627 км федеральной трассы А-370 «Уссури» Хабаровск — Владивосток. Организован объезд через поселок Новошахтинский.

«Произошло ДТП с участием автоцистерны, перевозившей газ… В результате ДТП водитель получил травмы и госпитализирован. Повреждений автоцистерны не зафиксировано», — говорится в сообщении.

По данным полиции, водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание машины. По факту ДТП проводится проверка.