Прокуратура выявила нарушения в приемке обрушившейся школы в Татарске

Прокуратура Новосибирской области в ходе проверки по факту обрушения части здания школы № 5 в городе Татарске выявила серьезные нарушения в работе комиссии, отвечавшей за приемку учебного заведения к новому учебному году. Инцидент произошел 21 сентября 2025 года, пострадавших нет.
В прокуратуре Новосибирской области заявили: «Выявлены серьезные нарушения в работе указанной комиссии под председательством заместителя главы Татарского округа. Установлено, что в обследовании школы участвовали специалисты не всех органов, ответственных за приемку учебного заведения, что не позволило получить объективные данные о соблюдении в образовательной организации требований безопасности».
Школа, введенная в эксплуатацию в 1937 году, не состояла в реестре аварийных, а ремонтные работы в ней проводились более 10 лет назад. Несмотря на это, в августе 2025 года комиссионная приемка была проведена без замечаний. По факту обрушения возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Прокуратура области организовала проверку исполнения требований безопасности во всех школах региона, уделив особое внимание зданиям, введенным в эксплуатацию более 50 лет назад. В Татарске по государственной программе ведется строительство нового здания школы на 550 мест, ввод которого запланирован на 1 сентября 2026 года.