Прокуратура выявила нарушения в приемке обрушившейся школы в Татарске

Школа, введенная в эксплуатацию в 1937 году, не состояла в реестре аварийных, а ремонтные работы в ней проводились более 10 лет назад. Несмотря на это, в августе 2025 года комиссионная приемка была проведена без замечаний. По факту обрушения возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Прокуратура области организовала проверку исполнения требований безопасности во всех школах региона, уделив особое внимание зданиям, введенным в эксплуатацию более 50 лет назад. В Татарске по государственной программе ведется строительство нового здания школы на 550 мест, ввод которого запланирован на 1 сентября 2026 года.