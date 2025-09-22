В Самаре адвокаты осужденных по делу «Мистера Сидра» оспорят приговор

В понедельник, 22 сентября, коммерсантов признали виновными в производстве небезопасной продукции, повлекшей смерть более двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Максимальное наказание за преступление — десять лет лишения свободы.
Прокуратура запрашивала для обвиняемых 9 лет и 9 месяцев лишения свободы. В итоге суд отправил одного из коммерсантов в колонию общего режима на девять лет, второго — на восемь. Также они выплатят ущерб пострадавшим.
Массовое отравление напитком «Мистер Сидр» произошло в регионах РФ в июне 2023 года. От его употребления 50 человек погибли и 66 пострадали.
Экспертиза выявила содержание в жидкости метилового спирта, а силовики установили, что он был похищен со склада регионального ГУ МВД при участии бывшего полицейского Ивана Гребенкина и его сообщников Алексея и Дмитрия Егоровых. Артем Айрапетян купил у них метиловый спирт, а Анар Гусейнов использовал его при производстве напитков.
В суде предприниматели частично признали вину и настаивали на том, что не знали о том, что в напитке содержится метиловый спирт. Они были уверены, что приобретали для сидра этиловый спирт.