В Самаре адвокаты осужденных по делу «Мистера Сидра» оспорят приговор

Экспертиза выявила содержание в жидкости метилового спирта, а силовики установили, что он был похищен со склада регионального ГУ МВД при участии бывшего полицейского Ивана Гребенкина и его сообщников Алексея и Дмитрия Егоровых. Артем Айрапетян купил у них метиловый спирт, а Анар Гусейнов использовал его при производстве напитков.