Пенсионерка в Дрогичине приняла ядовитые грибы за съедобные и умерла от отравления

На плохое самочувствие пожаловалась 75-летняя жительница Дрогичинского района. Пенсионерка экстренно поступила в учреждение здравоохранения с признаками отравления. Спасти женщину не удалось.
В ходе проведения осмотра по месту жительства умершей на приусадебном участке обнаружены грибы, похожие на смертельно ядовитую поганку. Как пояснил супруг пенсионерки, женщина сказала, что нашла на участке шампиньоны, после чего срезала несколько штук и приготовила для себя.
Эксперты ГКСЭ подтвердили, что смерть пенсионерки наступила от острого отравления ядом. В ГКСЭ напомнили, что употребление в пищу неизвестных видов грибов может иметь летальные последствия. В случае обнаружения признаков отравления до приезда медицинских работников нужно промыть желудок большим количеством питьевой воды и принять сорбенты.