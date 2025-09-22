Пенсионерка в Дрогичине приняла ядовитые грибы за съедобные и умерла от отравления

В ходе проведения осмотра по месту жительства умершей на приусадебном участке обнаружены грибы, похожие на смертельно ядовитую поганку. Как пояснил супруг пенсионерки, женщина сказала, что нашла на участке шампиньоны, после чего срезала несколько штук и приготовила для себя.