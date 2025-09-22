Четыре иномарки столкнулись на внешнем кольце МКАД в Минске

Сегодня утром в районе 20-го км внешнего кольца МКАД из-за несоблюдения безопасной дистанции столкнулись четыре автомобиля: Mazda, Volkswagen, Mercedes и Opel. От удара Mercedes наехал на металлическое ограждение.
В результате инцидента никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.
На месте работали сотрудники отдела ГАИ Октябрьского РУВД Минска.
Госавтоинспекция напоминает, что водитель обязан соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае экстренного торможения или остановки, а также не отвлекаться во время управления автомобилем на второстепенные действия.