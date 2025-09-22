Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре иномарки столкнулись на внешнем кольце МКАД в Минске

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре иномарки столкнулись на внешнем кольце МКАД, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Сегодня утром в районе 20-го км внешнего кольца МКАД из-за несоблюдения безопасной дистанции столкнулись четыре автомобиля: Mazda, Volkswagen, Mercedes и Opel. От удара Mercedes наехал на металлическое ограждение.

В результате инцидента никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.

На месте работали сотрудники отдела ГАИ Октябрьского РУВД Минска.

Госавтоинспекция напоминает, что водитель обязан соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае экстренного торможения или остановки, а также не отвлекаться во время управления автомобилем на второстепенные действия.