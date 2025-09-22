Один из мужчин в реанимации: двое рабочих чудом выжили, выпав из строительной люльки

В минувшую субботу, 20 сентября, в Уфе произошел несчастный случай на строительной площадке. Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
Двое рабочих получили серьезные травмы, упав из строительной люльки. Чрезвычайное происшествие произошло на объекте, расположенном на улице Кремлевской. По словам министра, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении, второй госпитализирован в травматологию с травмами средней степени тяжести.
