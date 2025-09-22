Один из мужчин в реанимации: двое рабочих чудом выжили, выпав из строительной люльки

Двое рабочих получили серьезные травмы, упав из строительной люльки. Чрезвычайное происшествие произошло на объекте, расположенном на улице Кремлевской. По словам министра, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении, второй госпитализирован в травматологию с травмами средней степени тяжести.