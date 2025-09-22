Ричмонд
Жителя Дзержинска будут судить за теракт на железной дороге

Приволжская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о поджоге релейных шкафов на участке Горьковской железной дороги в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении 58-летнего жителя области. Его обвиняют в совершении террористического акта, квалифицированного по части 1 статьи 205 УК РФ.

По версии следствия, в июне 2024 года мужчина, являвшийся противником проводимой Россией внешней политики, связанной со СВО, поджег релейные шкафы на перегоне между станциями Жолнино и Дзержинск. Это оборудование отвечает за передачу сигналов безопасности, управление светофорами и блокировку движения в нештатных ситуациях.

Сотрудники Управления уголовного розыска УТ МВД по ПФО и Нижегородского линейного управления МВД на транспорте при поддержке сотрудников регионального УФСБ установили личность и задержали подозреваемого. Сумма причиненного ущерба собственнику составила почти 100 тысяч рублей. Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд (Москва) для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о нижегородском подростке, которого приговорили к 8 годам колонии за подготовку теракта. Также напомним о 27-летнем нижегородце, устроившем террористический акт за деньги. Его арестовали, расследуется уголовное дело.