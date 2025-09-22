Жителя Дзержинска будут судить за теракт на железной дороге

Сотрудники Управления уголовного розыска УТ МВД по ПФО и Нижегородского линейного управления МВД на транспорте при поддержке сотрудников регионального УФСБ установили личность и задержали подозреваемого. Сумма причиненного ущерба собственнику составила почти 100 тысяч рублей. Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд (Москва) для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.