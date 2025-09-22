ENISA: сбои в работе европейских аэропортов вызвал вирус-вымогатель

Вирусы-вымогатели, попав в систему жертвы, шифруют ее данные. Частный пользователь или целая компания утрачивает доступ к собственным данным. Затем хакеры, запустившие вредоносное ПО, требуют у жертвы выкуп взамен на ключ шифрования, с помощью которого можно вернуть утраченные файлы.