ENISA: сбои в работе европейских аэропортов вызвал вирус-вымогатель

Неполадки в работе систем регистрации европейских аэропортов на прошлой неделе спровоцировал вирус-вымогатель. Об этом сообщили в Европейском агентстве по сетевой и информационной безопасности (ENISA).

Источник: AP 2024

«Тип вируса-вымогателя был идентифицирован. К расследованию привлечены правоохранительные органы», — отмечает агентство (цитата по Reuters).

19 сентября пассажиры аэропортов Берлин—Бранденбург, Завентем (Брюссель) Хитроу (Лондон) столкнулись с задержками рейсов. В немецкой воздушной гавани сообщили изданию Tagesspiegel, что кибератаке подвергся поставщик услуг систем обслуживания пассажиров Collins Aerospace.

Вирусы-вымогатели, попав в систему жертвы, шифруют ее данные. Частный пользователь или целая компания утрачивает доступ к собственным данным. Затем хакеры, запустившие вредоносное ПО, требуют у жертвы выкуп взамен на ключ шифрования, с помощью которого можно вернуть утраченные файлы.