В Минске мотоцикл врезался в припаркованную легковушку, пострадали водитель и пассажирка

Сегодня около 8.00 38-летний водитель мотоцикла Suzuki двигался по дворовой территории дома № 13 по улице Люцинской в Минске. На повороте у мотоцикла отказала тормозная система, в результате чего водитель наехал на припаркованный Volkswagen.
Водитель и 12-летняя пассажирка мотоцикла доставлены в учреждение здравоохранения для обследования.
На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска.
Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к внимательности и осмотрительности на дорогах. Неукоснительное соблюдение ПДД — залог безопасности.