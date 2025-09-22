Ричмонд
В Минске мотоцикл врезался в припаркованную легковушку, пострадали водитель и пассажирка

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мотоцикл врезался в припаркованную легковушку, пострадали водитель и 12-летняя пассажирка. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Сегодня около 8.00 38-летний водитель мотоцикла Suzuki двигался по дворовой территории дома № 13 по улице Люцинской в Минске. На повороте у мотоцикла отказала тормозная система, в результате чего водитель наехал на припаркованный Volkswagen.

Водитель и 12-летняя пассажирка мотоцикла доставлены в учреждение здравоохранения для обследования.

На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к внимательности и осмотрительности на дорогах. Неукоснительное соблюдение ПДД — залог безопасности.