В Екатеринбурге с рельсов сошли семь вагонов, виновный выплатит штраф

Свердловская транспортная прокуратура нашла нарушения после схода вагонов.

Источник: Комсомольская правда

На станции Екатеринбург-Сортировочный 6 августа сошли с рельсов семь вагонов при проведении маневровых работ. Свердловская транспортная прокуратура провела проверку и установила неисправность железнодорожного пути, которую не выявили вовремя сотрудники Свердловской дирекции управления движением и Свердловской дирекции инфраструктуры. Транспортный прокурор вынес руководителям дирекций представления.

— После вмешательства надзорного ведомства нарушения устранены, железнодорожный путь приведен в нормативное состояние, — сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры.

Помимо этого, виновное должностное лицо привлекли к административной ответственности по части 6 статьи 11.1 КоАП РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта на ж/д путях общего пользования». По этой статье предусмотрен штраф от одной до двух тысяч рублей.