В Екатеринбурге с рельсов сошли семь вагонов, виновный выплатит штраф

Помимо этого, виновное должностное лицо привлекли к административной ответственности по части 6 статьи 11.1 КоАП РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта на ж/д путях общего пользования». По этой статье предусмотрен штраф от одной до двух тысяч рублей.