Нетрезвый пассажир снят с рейса в Иркутске

22 сентября транспортные полицейские Иркутска сняли с рейса «Иркутск — Новосибирск» 38-летнего пассажира, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом КП-Иркутск рассказали в транспортной полиции Прибайкалья.
— В дежурную часть Иркутского ЛО МВД России на воздушном транспорте поступило сообщение от представителя авиакомпании о том, что к борту воздушного судна сообщением «Иркутск — Новосибирск» требуется наряд полиции, — рассказывают полицейские.
На месте транспортные полицейские выяснили, что пассажир, предположительно житель Самарской области, не мог самостоятельно подняться на борт и не реагировал на просьбы сотрудников авиакомпании.
Мужчина был снят с рейса и доставлен в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Иркутска. В отношении него был составлен административный протокол по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере от 500 до 1500 рублей или административный арест на срок до 15 суток.