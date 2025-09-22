Нетрезвый пассажир снят с рейса в Иркутске

Мужчина был снят с рейса и доставлен в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Иркутска. В отношении него был составлен административный протокол по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере от 500 до 1500 рублей или административный арест на срок до 15 суток.