Водолазы ищут тело убитой отцом 3-летней девочки в реке Кубань

На Кубани третьи сутки ищут тело 3-летней девочки из станицы Архангельской Тихорецкого района. Люду (имя изменено — ред.) убил собственный отец. 50-летний Александр Л. забрал дочь от матери, с которой малышка жила, и 19 сентября отвез в Кропоткин. Там жестоко расправился с ребенком, положил в мешок из-под сахара и выкинул в реку Кубань. По предварительным данным, это произошло в районе станицы Казанской. Сейчас здесь работают водолазы.