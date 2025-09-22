Ричмонд
Водолазы ищут тело убитой отцом 3-летней девочки в реке Кубань

На Кубани ищут тело убитой девочки с ДЦП.

Источник: АНО "Водолазная группа "Доброволец"

На Кубани третьи сутки ищут тело 3-летней девочки из станицы Архангельской Тихорецкого района. Люду (имя изменено — ред.) убил собственный отец. 50-летний Александр Л. забрал дочь от матери, с которой малышка жила, и 19 сентября отвез в Кропоткин. Там жестоко расправился с ребенком, положил в мешок из-под сахара и выкинул в реку Кубань. По предварительным данным, это произошло в районе станицы Казанской. Сейчас здесь работают водолазы.

«Мы сканируем донную поверхность. В воскресенье, 21 сентября, совершили несколько спусков под воду, но пока нет результатов», — сообщили в АНО «Водолазная группа “Доброволец”.

Волонтеры-поисковики отмечают, что для работы им необходимы лодки и операторы эхолотов со своим оборудованием. Это поможет быстрее отыскать тело девочки.

Отец пытался инициировать пропажу ребенка. Своей бывшей жене он сообщил, что Люду украли неизвестные (сама девочка ходить не может, у нее ДЦП). Но после выяснилось, что это Александр убил своего ребенка. Мужчина задержан, он дал признательные показания.