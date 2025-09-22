Мошенники пытаются обмануть омичей через фальшивый аккаунт замминистра труда

Министерство не уточнило, о чем пытается договориться и просить у омичей лжезамминистра, но уточнило, что в профиле используют его имя и фотографию. Ведомство призвало пользователей мессенджера быть крайне осторожными. То есть не отвечать на сообщения мошенников, немедленно блокировать этот аккаунт и обращать внимание на номер телефона, с которого пишут.