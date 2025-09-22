Ричмонд
Мошенники пытаются обмануть омичей через фальшивый аккаунт замминистра труда

Жулики создали фейковый аккаунт чиновника Олега Проскурина в «Телеграме».

Источник: Комсомольская правда

Областной Минтруд предупредил о новой схеме мошенничества, где аферисты используют имя зама руководителя этого ведомства Олега Проскурина. Мошенники в «Телеграме» создали его поддельный аккаунт, выдавая себя за него.

Министерство не уточнило, о чем пытается договориться и просить у омичей лжезамминистра, но уточнило, что в профиле используют его имя и фотографию. Ведомство призвало пользователей мессенджера быть крайне осторожными. То есть не отвечать на сообщения мошенников, немедленно блокировать этот аккаунт и обращать внимание на номер телефона, с которого пишут.

Ранее подобные схемы пытались проводить в Омске, используя образы разных чиновников, например, прежнего министра здравоохранения Александра Мураховского или мэра Омска Сергея Шелеста. В последнем случае имел место настоящий видеодипфейк, то есть достаточно сложная и объемная работа.

До того «КП Омск» уже писала, что аферисты обманули омского пенсионера на 1,5 млн рублей под видом вложения инвестиций.