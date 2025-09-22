В Челябинской области завели дело из-за рекламы с бранными словами

В саду «Дзержинец» размещалась реклама магазина «Анютка», содержащая признаки нарушения требований Закона о рекламе.
«Ранее в ведомство поступили заявления о распространении ненадлежащей рекламы в СНТ. По мнению заявителей, в рекламе использовались бранные слова, что противоречит нормам рекламного законодательства», — прокомментировали в Челябинском УФАС.
Там возбудило дело по неэтичной рекламе, напомнили, что законодательство запрещает использовать в рекламе бранные слова, непристойные и оскорбительные образы, а также выражения, оскорбляющие чувства граждан.
Рассмотрение дела назначено на 16 октября. В случае признания нарушения рекламодателю будет вынесено предписание о демонтаже спорной рекламы.