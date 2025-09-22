Ученикам разрушенной школы в Татарске организуют подвоз к новому месту учебы

Для учеников разрушенной школы № 5 в Татарске Новосибирской области будут созданы новые школьные маршруты к новому месту учебы. Все дети будут учиться на базе местной школы-интерната. Об этом сообщила заместитель губернатора региона Валентина Дудникова.