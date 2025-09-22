Рыбак попал в больницу после столкновения с катером под Новосибирском

В Новосибирской области зафиксирован серьезный водный инцидент. Двадцатого сентября недалеко от поселка Боровой произошло столкновение моторной лодки с катером, на борту которого находились трое рыбаков. В результате столкновения один из рыбаков получил серьезные ранения.