Рыбак попал в больницу после столкновения с катером под Новосибирском

Выявлен целый ряд переломов: раздроблен таз, сломаны ребра в количестве пяти штук, повреждены позвоночные отростки.

В Новосибирской области зафиксирован серьезный водный инцидент. Двадцатого сентября недалеко от поселка Боровой произошло столкновение моторной лодки с катером, на борту которого находились трое рыбаков. В результате столкновения один из рыбаков получил серьезные ранения.

Как сообщила знакомая пострадавшего, у мужчины, которого зовут Александр, выявлен целый ряд переломов: раздроблен таз, сломаны ребра в количестве пяти штук, повреждены позвоночные отростки. Также зафиксировано повреждение кишечника. По предварительным данным, управлявший катером человек мог находиться в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Сиб.фм.

В настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку обстоятельств произошедшего. Следователи уже опросили очевидцев данного происшествия.

Самочувствие пострадавшего оценивается как тяжелое. По словам жены пострадавшего, он подключен к аппарату, поддерживающему дыхание. Известно, что водитель катера приехал в медицинское учреждение, чтобы узнать о состоянии здоровья пострадавшего.