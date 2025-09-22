Жена вице-губернатора Свердловской области не признала вину в мошенничестве

Адвокат семьи Чемезовых Михаил Яшин назвал уголовное дело Ирины Чемезовой сфабрикованным. По словам защитника, председатель Союза женщин Свердловской области не признает свою вину. Адвокат не стал уточнять, с чем именно связано обвинение в мошенничестве.
— Следствию рано радоваться. Дело сфабриковано, и мы это докажем. Мы также оспорили включение Олега Чемезова в число ответчиков по делу «Облкоммунэнерго». О нем там один абзац, как и о Ирине Юрьевне , — заявил в беседе с «КП-Екатеринбург» Михаил Яшин.
Напомним, что Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избрал Ирине Чемезовой меру пресечения в виде домашнего ареста до 1 ноября 2025 года. Ей предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК «Мошенничество в особо крупном размере».
Стоит отметить, что среди ответчиков по иску проходит и ООО «Сибирско-Уральская Медиакомпания», в состав которой входит информационное агентство URA.RU. На прошлой неделе в редакции СМИ работали судебные приставы, которые наложили арест на часть имущества.