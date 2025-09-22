«Синтетику» изъяли у 19-летнего парня в Астане

«Сотрудники департамента полиции Астаны задержали 19-летнего молодого человека, у которого при себе оказалось 10 свертков с наркотическим веществом. Во время патрулирования полицейские обратили внимание на юношу, чье поведение вызвало подозрение. При опросе он признался, что в кармане куртки находится запрещенное вещество. В ходе личного досмотра сотрудниками полиции у него было обнаружено и изъято 10 свертков. По предварительным данным, внутри находился мефедрон — синтетический наркотик», — говорится в сообщении.