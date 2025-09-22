В Пермском крае осудили молодую мать, обманувшую мужчину на 1,6 млн рублей

Суд признал виновной молодую мать из Пермского края, которая обманула мужчину на 1,6 миллиона рублей, сообщает краевой суд.
По данным инстанции, история произошла с жителем краевой столицы в 2019 году, когда он в Сети познакомился с молодой девушкой, живущей в Добрянском округе. На протяжении нескольких месяцев они общались, пока между ними не возникли доверительные отношения. В сентябре того же года ранее судимая девушка решила воспользоваться добротой своего друга по переписке и попросила у него денег под выдуманным предлогом.
Когда мужчина отправил ей нужную сумму, молодая обманщица поняла, что может брать у него деньги и дальше. Давя на чувства пермяка и выдумывая истории о своём состоянии и состоянии детей, она выпросила у него 1,61 миллиона рублей. На это ей понадобилось полтора года.
В отношении девушки было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере».
«В ходе следствия женщина призналась, что денежные средства она тратила на продукты питания, алкоголь и наркотические средства. В судебном заседании подсудимая полностью признала вину», — рассказывает краевая инстанция.
Суд признал девушку виновной и назначил ей 4 года и 3 месяца лишения свободы в колонии, с учётом частичного сложения наказаний. Отбывать срок она начнёт, когда её ребёнку 2025 года рождения исполнится 14 лет.