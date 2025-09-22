В Пермском крае осудили молодую мать, обманувшую мужчину на 1,6 млн рублей

По данным инстанции, история произошла с жителем краевой столицы в 2019 году, когда он в Сети познакомился с молодой девушкой, живущей в Добрянском округе. На протяжении нескольких месяцев они общались, пока между ними не возникли доверительные отношения. В сентябре того же года ранее судимая девушка решила воспользоваться добротой своего друга по переписке и попросила у него денег под выдуманным предлогом.