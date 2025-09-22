Ричмонд
Пенсионерка из Челябинской области обогатила мошенников на 2,7 млн рублей

Мошенники убедили её перевести деньги на «безопасный счёт» для сохранности.

В отделе МВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере. Потерпевшей стала 66-летняя местная жительница, которая перевела злоумышленникам 2 миллиона 744 тысячи рублей.

По данным полиции, сначала женщине позвонила лже-сотрудница службы доставки и под предлогом отказа от заказа выманила у нее код из СМС. Затем на связь вышли «специалисты Роскомнадзора», которые сообщили о взломе ее account на «Госуслугах». После этого «сотрудники силовых ведомств» запугали пенсионерку обвинениями в пособничестве экстремистам и потребовали перевести все деньги на «безопасные счета» для их «защиты».

В течение нескольких дней женщина снимала наличные и переводила их через банкоматы в разных городах области. Инцидент раскрылся только после вмешательства сотрудников банка, которые обратили внимание на подозрительные операции и заблокировали счета. После беседы с ними потерпевшая осознала обман и обратилась в полицию.

Правоохранители в очередной раз призывают граждан не сообщать никому коды из СМС и не переводить деньги по просьбе незнакомцев по телефону.