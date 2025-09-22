Пенсионерка из Челябинской области обогатила мошенников на 2,7 млн рублей

По данным полиции, сначала женщине позвонила лже-сотрудница службы доставки и под предлогом отказа от заказа выманила у нее код из СМС. Затем на связь вышли «специалисты Роскомнадзора», которые сообщили о взломе ее account на «Госуслугах». После этого «сотрудники силовых ведомств» запугали пенсионерку обвинениями в пособничестве экстремистам и потребовали перевести все деньги на «безопасные счета» для их «защиты».