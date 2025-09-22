В Башкирии подростки пробрались в убежище и украли противогазы

В полицию поступило заявление о проникновении в убежище одной из организаций и краже имущества. Общая сумма ущерба составила более 80 тысяч рублей. В кратчайшие сроки злоумышленников нашли, установили и задержали. По предварительным данным пресс-службы МВД по РБ, 15-летние подростки познакомились в одном из мессенджеров, где договорились проникнуть в сооружение.