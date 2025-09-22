Ричмонд
В Башкирии подростки пробрались в убежище и украли противогазы

Сотрудники полиции в кратчайшие сроки нашли преступников.

Источник: polyarus.store

В полицию поступило заявление о проникновении в убежище одной из организаций и краже имущества. Общая сумма ущерба составила более 80 тысяч рублей. В кратчайшие сроки злоумышленников нашли, установили и задержали. По предварительным данным пресс-службы МВД по РБ, 15-летние подростки познакомились в одном из мессенджеров, где договорились проникнуть в сооружение.

Они срезали оградительную проволоку и проникли на территорию организации. В дальнейшем при помощи инструментов открыли двери. Происходящее фиксировали на фото и видео для размещения в соцсети. Обнаружив ящики с имуществом, подростки забрали с собой противогазы, пакеты с жилетами, касками и медицинские аптечки.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении родителей подростков составили административные протоколы. Похищенное изъяли.