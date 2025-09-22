На Башкирию опустится густой туман и разовьется сильный ветер

Жителей Башкирии ждет опасная погода. Об этом предупреждает МЧС республики.
Днем 23 сентября в ряде районов Башкирии прогнозируются сильные порывы ветра, скорость которых может достигать 16 метров в секунду. Кроме того, ночью и в утренние часы на некоторых трассах ожидается туман, который может ухудшить видимость на дорогах до 500 метров и даже ниже.
Что касается температурного режима, то ночью столбики термометров опустятся до +7…+12 градусов, а днем воздух прогреется до +22…+27.
