На Башкирию опустится густой туман и разовьется сильный ветер

Днем 23 сентября в ряде районов Башкирии прогнозируются сильные порывы ветра, скорость которых может достигать 16 метров в секунду. Кроме того, ночью и в утренние часы на некоторых трассах ожидается туман, который может ухудшить видимость на дорогах до 500 метров и даже ниже.