На Башкирию опустится густой туман и разовьется сильный ветер

МЧС Башкирии предупредило граждан о тумане и порывистом ветре.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Башкирии ждет опасная погода. Об этом предупреждает МЧС республики.

Днем 23 сентября в ряде районов Башкирии прогнозируются сильные порывы ветра, скорость которых может достигать 16 метров в секунду. Кроме того, ночью и в утренние часы на некоторых трассах ожидается туман, который может ухудшить видимость на дорогах до 500 метров и даже ниже.

Что касается температурного режима, то ночью столбики термометров опустятся до +7…+12 градусов, а днем воздух прогреется до +22…+27.

