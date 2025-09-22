Ричмонд
В Ташкенте автобус наехал на пешехода: девушка оказалась под колёсами

Vaib.uz (Узбекистан. 22 сентября). В социальных сетях распространилось шокирующее видео: электробус, заезжая на остановку, сбивает девушку.

Источник: соцсети

Судя по кадрам, водитель просто не заметил её при повороте, и продолжил движение вперед.

Как сообщили в Управлении безопасности дорожного движения, инцидент произошёл 19 сентября около 07:00 на улице Чоштепа в Янгихаётском районе столицы. Водитель электробуса Yutong совершил наезд на 18-летнюю девушку, которая шла в сторону остановки.

В результате наезда пострадавшей была оказана первая медицинская помощь. Однако о её текущем состоянии правоохранители не сообщили. Если девушка действительно получила лишь незначительные повреждения — можно сказать, что она буквально родилась в рубашке.

По факту ДТП проводится проверка. Будет ли водителю предъявлено обвинение, пока не сообщается.