В Ташкенте автобус наехал на пешехода: девушка оказалась под колёсами

Судя по кадрам, водитель просто не заметил её при повороте, и продолжил движение вперед.
Как сообщили в Управлении безопасности дорожного движения, инцидент произошёл 19 сентября около 07:00 на улице Чоштепа в Янгихаётском районе столицы. Водитель электробуса Yutong совершил наезд на 18-летнюю девушку, которая шла в сторону остановки.
В результате наезда пострадавшей была оказана первая медицинская помощь. Однако о её текущем состоянии правоохранители не сообщили. Если девушка действительно получила лишь незначительные повреждения — можно сказать, что она буквально родилась в рубашке.
По факту ДТП проводится проверка. Будет ли водителю предъявлено обвинение, пока не сообщается.