Девочка в Казани отдала мамины полмиллиона: аферисты обманывают детей

Все чаще становится известно про обман юных татарстанцев в интернете: мошенники выманивают средства родителей. Количество таких преступлений, по данным МВД республики, выросло больше чем на треть. Об опасности общения ребенка с интернет-мошенниками рассказали в ИА «Татар-информ».
Ребенок ввел код телефона мамы в чат с розыгрышами, и списали 40 тысяч.
Настоящий бич нашего времени и головная боль сотрудников правоохранительных органов — интернет-мошенники. Раньше на их уловки чаще попадались пожилые, а с недавних пор становятся жертвами дети. По телефону школьников и даже детсадовцев просят сфотографировать банковские карты родителей, затем переслать коды с их телефонов. На эти уловки попадаются дети младшего возраста, подростки, молодые люди 18−20-ти лет.
В МВД Татарстана сообщили: за 8 месяцев 2025-го в отношении несовершеннолетних совершено 244 подобных преступления. За этот же период 2024-го таких случаев было 179, рост 36 процентов.
В сентябре около сорока тысяч рублей лишилась жительница Казани, пока вела домашние дела, а сын играл в популярную игру в телефоне. В игре возникала вдруг информация о розыгрыше дорогих призов, рассказал оперуполномоченный по особо важным делам отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска МВД по РТ Радис ЮСУПОВ.
Для участия в розыгрыше надо было ввести номер телефона, и сын ввел номер маминого. Затем его попросили ввести код, пришедший на мамин номер. В предвкушении «заветного» приза ребенок выполнил всё, что просили. А мама через час получила уведомление от банка о блокировке ее банковской карты. Позвонив в банк, чтобы узнать причину, выяснила: с ее счета списывали средства пять раз. Отметив подозрительную активность, карту банк заблокировал. Но мошенники на этот момент успели вывести деньги с ее счета. Женщина обратилась в полицию, и оперативники ищут мошенников.
Есть похожий случай в Казани, когда ребенок увидел в телеграм-канале конкурс по розыгрышу iPhone. Нужно было сфотографировать банковскую карту и отправить администратору. Он сделал фото маминой кредитной карты и отправил мошенникам: со счета списали 40 500 рублей.
Мошенникам перевела мамины полмиллиона…
Другая жительница Казани, увидев пропажу денег со счета, обратилась в полицию. Когда сотрудники стали разбираться в ситуации, выяснили, что все средства перевела с карты ее 11-летняя дочь. Девочка объяснила, что хотела купить виртуальные предметы для игры в телефоне, сделала все по схеме, предложенной в этой же игре. И перечислила полмиллиона заработанных мамой денег мошенникам…
Похожий случай был недавно в Москве: мошенники попросили мальчика выполнить некоторые операции и сообщили, что он нарушил закон. Начали его запугивать тем, что средства со счета родителей направлены запрещенной в России террористической организации. Угрожали, что родителей посадят, папу и маму лишат родительских прав, его поместят в детдом. Они просили перевести им деньги или передать с курьером. Ребенок в испуге выполнил все требования, рассказал Юсупов.
Подобное случается и с уже взрослыми молодыми людьми. Недавно 21-летний молодой человек из Татарстана мошенникам перевел деньги родителей — 3 460 000 рублей.
Родители должны помнить: мошенники пытаются выйти на детей, и способы применяют разнообразные. Итог же всегда один.
Предлогом может стать доставка посылки, розыгрыш призов, участие в каком-то мероприятии, подработка. Могут сказать, что есть долг за учебу и попросят установить какое-то приложение. При общении они просят номера телефонов родителей, потом код, который на этот номер пришел. Или просят фото банковской карты, установить приложение и сфотографировать экран телефона. В результате дети, даже сами не понимая опасности, передают мошенникам конфиденциальные данные, отметил Юсупов.
Бывает, у человека по классической схеме воруют со счета, представляясь сотрудником спецслужб, потом признаются, что являются мошенниками и предлагают совершить определенные действия, обещая якобы вернуть украденное. Но для этого надо совершить противоправные действия… Чаще действуют они через кол-центры, как правило, из-за границы. Их цель не только украсть, но и дестабилизировать обстановку в стране.
Детям необходимо разъяснять, что в любой момент они могут обратиться к родителям за поддержкой.
Поговорите детьми, объяснить обстановку, способы обмана. Они ни в коем случае не должны незнакомцам сообщать номера телефонов, коды и данные банковских карт. Прежде чем общаться с кем-то через интернет или по телефону, нужно советоваться с родителями, напомнил Радис Юсупов.
Дети должны четко знать: если они попались на уловки, их стали запугивать или угрожать, в ту же секунду надо рассказать родителям, потому что дальше будет только хуже. Последствия наступят, взрослые узнают. А если честно рассказать обо всем, не случится такой большой кражи, возможно, на начальном этапе удастся вообще избежать последствий.
Надо точно усвоить: мошенники не остановятся — их требования будут расти. Так, в Татарстане в этом году молодой человек забрал деньги отца и намеревался отдать курьеру. Оперативно среагировали сотрудники правоохранительных органов: вычислили курьера и вернули средства. Шансы все исправить есть!
Заранее поговорите с ребенком, до того, как что-то случилось. Расскажите: если угрожают по телефону, требуют какие-то данные — немедленно надо прервать разговор и рассказать родителям. Они в свою очередь должны обратиться в полицию.
Важно поддерживать с детьми доверительные отношения. Ребенок должен твердо знать: в любой момент можно обратиться к маме и папе за поддержкой и советом, заключил Юсупов.