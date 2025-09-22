Девочка в Казани отдала мамины полмиллиона: аферисты обманывают детей

Для участия в розыгрыше надо было ввести номер телефона, и сын ввел номер маминого. Затем его попросили ввести код, пришедший на мамин номер. В предвкушении «заветного» приза ребенок выполнил всё, что просили. А мама через час получила уведомление от банка о блокировке ее банковской карты. Позвонив в банк, чтобы узнать причину, выяснила: с ее счета списывали средства пять раз. Отметив подозрительную активность, карту банк заблокировал. Но мошенники на этот момент успели вывести деньги с ее счета. Женщина обратилась в полицию, и оперативники ищут мошенников.