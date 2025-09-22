Ричмонд
Задержан экс-депутат Госдумы Руслан Бальбек

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен — РИА Новости Крым. Полицейские задержали в Кабардино-Балкарии ранее объявленного в розыск экс-депутата Госдумы РФ от Крыма Руслана Бальбека, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.

Источник: РИА "Новости"

«Сотрудники МВД по Республике Крым задержали бывшего депутата Госдумы и экс-заместителя председателя Совета министров Крыма Руслана Бальбека, который ранее был объявлен в федеральный розыск. Задержание произошло в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий на территории Кабардино-Балкарской Республики», — говорится в сообщении.

В отношении фигуранта расследуется уголовное дело по статьям «Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации» и «Клевета».

Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.

«Полиция продолжает проводить необходимые оперативно-следственные действия. По их итогам будет принято процессуальное решение», — добавили в ведомстве.

МВД по Крыму объявило Бальбека в розыск в августе этого года.

Руслан Бальбек — российский и крымский политик. С 2014 года занимал пост заместителя председателя Совета министров Республики Крым. В 2016—2021 годах — депутат Государственной Думы РФ от Крыма, заместитель председателя Комитета по делам национальностей. Входил в санкционные списки ряда стран, на Украине обвинялся в госизмене.