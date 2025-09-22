Задержан экс-депутат Госдумы Руслан Бальбек

«Сотрудники МВД по Республике Крым задержали бывшего депутата Госдумы и экс-заместителя председателя Совета министров Крыма Руслана Бальбека, который ранее был объявлен в федеральный розыск. Задержание произошло в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий на территории Кабардино-Балкарской Республики», — говорится в сообщении.
В отношении фигуранта расследуется уголовное дело по статьям «Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации» и «Клевета».
Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.
«Полиция продолжает проводить необходимые оперативно-следственные действия. По их итогам будет принято процессуальное решение», — добавили в ведомстве.
МВД по Крыму объявило Бальбека в розыск в августе этого года.
Руслан Бальбек — российский и крымский политик. С 2014 года занимал пост заместителя председателя Совета министров Республики Крым. В 2016—2021 годах — депутат Государственной Думы РФ от Крыма, заместитель председателя Комитета по делам национальностей. Входил в санкционные списки ряда стран, на Украине обвинялся в госизмене.