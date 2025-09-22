Задержан экс-депутат Госдумы Руслан Бальбек

Руслан Бальбек — российский и крымский политик. С 2014 года занимал пост заместителя председателя Совета министров Республики Крым. В 2016—2021 годах — депутат Государственной Думы РФ от Крыма, заместитель председателя Комитета по делам национальностей. Входил в санкционные списки ряда стран, на Украине обвинялся в госизмене.