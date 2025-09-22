«Яйца, блюдце и электробритва мужа». В Воложине колдунья выманила у белоруски вещи, деньги и золото, сыграв на болезни ребенка

Злоумышленница потребовала собрать все золото, что есть в доме для «таинства очищения». Еще для заклинания она попросила яйца, воду, салфетку, блюдце и даже электробритву мужа белоруски. Что-то она использовала в ритуале, а с ценными вещами, а также 100 белорусскими рублями и 50 евро с 5 рублями «для церкви», ушла, пообещав все вернуть через двое суток.