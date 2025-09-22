Огонь бушевал на площади 1200 квадратных метров: в Уссурийске потушили крупный пожар

В Уссурийске пожарные МЧС России успешно потушили складское помещение. Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров. Об этом пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Сложность тушения заключалась в быстром распространении огня из-за высокой пожарной нагрузки. Благодаря оперативным действиям пожарных и своевременному привлечению дополнительных сил удалось предотвратить распространение пламени на всю площадь склада.
В результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания и размер ущерба устанавливаются специалистами.
