Суд в Башкирии оставил в силе запрет на работу лагеря, где отравились дети

Стерлибашевский районный суд Башкирии отказался снимать запрет на деятельность учебно-методического центра «Авангард», который работает как лагерь «Патриот». Руководство центра подавало иск с просьбой досрочно прекратить приостановление работы, введенное после массового отравления детей. Как сообщили в суде, оснований для удовлетворения такого ходатайства не нашли.
Напомним, в августе с симптомами отравления в медицинские учреждения попали 25 человек, из которых 22 были детьми, а трое — взрослыми вожатыми, 16 пострадавшим потребовалась госпитализация. Расследование показало, что причиной ЧП стало несоблюдение санитарных норм. На основании этого в конце августа суд принял решение приостановить работу лагеря на срок в 30 дней.
В ходе нового заседания представители лагеря не смогли предоставить убедительных доказательств того, что все выявленные нарушения были устранены. В связи с этим суд отклонил их ходатайство.
