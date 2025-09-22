Суд в Башкирии оставил в силе запрет на работу лагеря, где отравились дети

Напомним, в августе с симптомами отравления в медицинские учреждения попали 25 человек, из которых 22 были детьми, а трое — взрослыми вожатыми, 16 пострадавшим потребовалась госпитализация. Расследование показало, что причиной ЧП стало несоблюдение санитарных норм. На основании этого в конце августа суд принял решение приостановить работу лагеря на срок в 30 дней.