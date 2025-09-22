Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд в Башкирии оставил в силе запрет на работу лагеря, где отравились дети

Лагерь «Патриот» не смог добиться досрочного возобновления работы после массового отравления.

Источник: Комсомольская правда

Стерлибашевский районный суд Башкирии отказался снимать запрет на деятельность учебно-методического центра «Авангард», который работает как лагерь «Патриот». Руководство центра подавало иск с просьбой досрочно прекратить приостановление работы, введенное после массового отравления детей. Как сообщили в суде, оснований для удовлетворения такого ходатайства не нашли.

Напомним, в августе с симптомами отравления в медицинские учреждения попали 25 человек, из которых 22 были детьми, а трое — взрослыми вожатыми, 16 пострадавшим потребовалась госпитализация. Расследование показало, что причиной ЧП стало несоблюдение санитарных норм. На основании этого в конце августа суд принял решение приостановить работу лагеря на срок в 30 дней.

В ходе нового заседания представители лагеря не смогли предоставить убедительных доказательств того, что все выявленные нарушения были устранены. В связи с этим суд отклонил их ходатайство.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.