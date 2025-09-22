Уфимский тяжелоатлет выбыл из шоу «Титаны» в первом же испытании

Первый выпуск нового, третьего сезона шоу «Титаны» на ТНТ принес разочарование для одного из четырех представителей Башкирии — 29-летнему уфимском тяжелоатлету Яну Хуату, который не смог пройти стартовое испытание.
Первым заданием для 111 участников стал «Динамический вис». Спортсменам нужно было удержаться на движущейся перекладине, висящей высоко над бассейном. Ян Хуат продержался 1 минуту и 42 секунды и оказался первым в своей группе, кто сорвался в воду. Это означало, что его путь в проекте завершился.
Позже спортсмен пояснил, что причина неудачи кроется в потере концентрации. Он перевел внимание на шар под ногами, хотя нужно было сосредоточиться на руках. Несмотря на результат, который он сам назвал провальным, Ян Хуат отметил, что чувствует себя счастливым от самого факта участия в проекте. Он заявил, что обрел новых друзей и надеется на возможность вернуться в возможном четвертом сезоне.
По информации пресс-службы канала, в борьбе за звание «Титана» продолжают участвовать еще трое уроженцев Башкирии: велогонщица Гульназ Хатунцева, кикбоксер Наим Давудов и уфимец Эмиль Карнеев, представляющий шорт-трек.
