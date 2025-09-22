Уфимский тяжелоатлет выбыл из шоу «Титаны» в первом же испытании

Позже спортсмен пояснил, что причина неудачи кроется в потере концентрации. Он перевел внимание на шар под ногами, хотя нужно было сосредоточиться на руках. Несмотря на результат, который он сам назвал провальным, Ян Хуат отметил, что чувствует себя счастливым от самого факта участия в проекте. Он заявил, что обрел новых друзей и надеется на возможность вернуться в возможном четвертом сезоне.