Подозреваемого в теракте 1 сентября задержали в Ленобласти

Полицейские задержали 32-летнего петербуржца, устроившего поджог вышки сотовой связи в поселке Токсово в ночь на 1 сентября. Об этом сообщил портал 78.ru.
Мужчина действовал по указанию украинских террористических группировок. Он заранее подготовил зажигательную смесь, облил ею основание вышки и поджег конструкцию. В результате огонь удалось локализовать, пострадавших нет, но размер материального ущерба еще подсчитывают специалисты.
— Все необходимое для подготовки теракта мужчина купил, оформив кредит, — уточнило издание.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по по ч. 1 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Расследование продолжается, а объект связи находится под дополнительным контролем, чтобы исключить повторные попытки диверсий.