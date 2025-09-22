Ричмонд
В Ростовской области ищут 17-летнюю Тамару Коломбай

Полиция в Ростовской области начала поиски пропавшей несовершеннолетней девушки.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области начали поиски 17-летней Тамары Коломбай. Девушка пропала вчера, 21 сентября. Она ушла из дома и все еще не вернулась. Ориентировку распространила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Приметы: Рост 160 см, на вид 15−18 лет, темно-русые волосы, карие глаза, плотное телосложение.

На момент пропажи была одета в черную майку с короткими рукавами со стразами и бордовую юбку.

Всех, кто видел девушку или знает, где она находится, просят как можно скорее позвонить в дежурную часть морозовского межмуниципального отдела МВД.

