Сход тележки с грузового поезда произошел в Забайкалье

В результате происшествия произошла задержка одного пассажирского поезда.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На Забайкальской железной дороге произошел инцидент, вызвавший задержку движения поездов. Около 21:30 на перегоне «Чернышевск — Алеур», на нечетном пути 6578 км, с головы состава грузового поезда сошла тележка. Об этом КП-Иркутск рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

— В результате происшествия произошла задержка одного пассажирского поезда продолжительностью один час и семь грузовых поездов продолжительностью три часа, — рассказывают в ведомстве.

В настоящее время железнодорожное сообщение полностью восстановлено, и поезда следуют по расписанию. Могочинская транспортная прокуратура начала проверку по факту схода тележки. Специалисты оценят соблюдение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также выяснят причины инцидента.