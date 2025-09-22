Сход тележки с грузового поезда произошел в Забайкалье

На Забайкальской железной дороге произошел инцидент, вызвавший задержку движения поездов. Около 21:30 на перегоне «Чернышевск — Алеур», на нечетном пути 6578 км, с головы состава грузового поезда сошла тележка. Об этом КП-Иркутск рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
— В результате происшествия произошла задержка одного пассажирского поезда продолжительностью один час и семь грузовых поездов продолжительностью три часа, — рассказывают в ведомстве.
В настоящее время железнодорожное сообщение полностью восстановлено, и поезда следуют по расписанию. Могочинская транспортная прокуратура начала проверку по факту схода тележки. Специалисты оценят соблюдение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также выяснят причины инцидента.