Сход тележки с грузового поезда произошел в Забайкалье

В настоящее время железнодорожное сообщение полностью восстановлено, и поезда следуют по расписанию. Могочинская транспортная прокуратура начала проверку по факту схода тележки. Специалисты оценят соблюдение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также выяснят причины инцидента.