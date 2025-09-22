Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Около 100 наркопреступлений выявили за две недели в Астане

Астана. 22 сентября. КазТАГ — За первые две недели месячника по профилактике наркомании и противодействию наркопреступности полицейские выявили около 100 фактов незаконного оборота и хранения наркотиков, сообщает пресс-служба акима Астаны.

«В столице продолжается месячник по профилактике наркомании и противодействию наркопреступности. Его реализацию осуществляют столичный Департамент полиции, прокуратура и акимат. За первые две недели усиленной работы правоохранители выявили около 100 правонарушений, связанных с незаконным оборотом и хранением наркотиков», — говорится в сообщении.

Так, один мужчина арендовал квартиру и превратил ее в склад, женщина фасовала наркотики прямо на балконе, а в другой квартире задержали пару: девушка принимала заказы онлайн, а ее спутник доставлял товар.

В работе задействованы представители полиции, прокуратуры, местных исполнительных органов, а также волонтеры и общественные активисты.

Для выявления преступлений активно используют современные технологии и кинологов. Системы видеонаблюдения помогают отслеживать «закладчиков», а служебные собаки находят партии наркотиков. В одном из случаев собака на стационарном посту обнаружила у мужчины запрещенные вещества при выезде из города.

Кроме оперативных мер проводится и профилактическая работа: в школах и колледжах проходят лекции, во дворах — спортивные акции и встречи с жителями. Всего состоялось более 100 мероприятий, направленных на формирование у молодежи негативного отношения к наркотикам.