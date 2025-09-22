Около 100 наркопреступлений выявили за две недели в Астане

«В столице продолжается месячник по профилактике наркомании и противодействию наркопреступности. Его реализацию осуществляют столичный Департамент полиции, прокуратура и акимат. За первые две недели усиленной работы правоохранители выявили около 100 правонарушений, связанных с незаконным оборотом и хранением наркотиков», — говорится в сообщении.
Так, один мужчина арендовал квартиру и превратил ее в склад, женщина фасовала наркотики прямо на балконе, а в другой квартире задержали пару: девушка принимала заказы онлайн, а ее спутник доставлял товар.
В работе задействованы представители полиции, прокуратуры, местных исполнительных органов, а также волонтеры и общественные активисты.
Для выявления преступлений активно используют современные технологии и кинологов. Системы видеонаблюдения помогают отслеживать «закладчиков», а служебные собаки находят партии наркотиков. В одном из случаев собака на стационарном посту обнаружила у мужчины запрещенные вещества при выезде из города.
Кроме оперативных мер проводится и профилактическая работа: в школах и колледжах проходят лекции, во дворах — спортивные акции и встречи с жителями. Всего состоялось более 100 мероприятий, направленных на формирование у молодежи негативного отношения к наркотикам.