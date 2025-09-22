В Госдуме назвали цель ударов ВСУ по Белгородской области

Парламентарий уверен, что таким образом Киев пытается создать панические настроения среди населения. Швыткин также выразил восхищение мужеством белгородцев, проявляющих настоящий героизм.
Он добавил, что Вооруженные силы России принимают все необходимые меры для защиты региона: перехватывают и уничтожают БПЛА, ведут работу по увеличению территории буферной зоны.
«Происходящее еще раз подтверждает необходимость расширения буферной зоны. А еще — что Украина не настроена на проведение переговоров по мирному урегулированию», — отметил парламентарий.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в регионе складывается крайне сложная обстановка. В частности, в Краснояружском и Ракитянском районах.