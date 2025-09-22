Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме назвали цель ударов ВСУ по Белгородской области

Украина не готова в мирному урегулированию конфликта, об этом свидетельствуют участившиеся атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру Белгородской области. Такое мнение в интервью «Ленте.ру» высказал депутат Госдумы Юрий Швыткин.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Парламентарий уверен, что таким образом Киев пытается создать панические настроения среди населения. Швыткин также выразил восхищение мужеством белгородцев, проявляющих настоящий героизм.

Он добавил, что Вооруженные силы России принимают все необходимые меры для защиты региона: перехватывают и уничтожают БПЛА, ведут работу по увеличению территории буферной зоны.

«Происходящее еще раз подтверждает необходимость расширения буферной зоны. А еще — что Украина не настроена на проведение переговоров по мирному урегулированию», — отметил парламентарий.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в регионе складывается крайне сложная обстановка. В частности, в Краснояружском и Ракитянском районах.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше